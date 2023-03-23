الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول شهر رمضان المبارك

بواسطة خالد عبدالناصر السعداوى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مكالمة هاتفية، اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، الموافق 1 رمضان  ١٤٤٤ هجرية، مع أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قدم فيها التهنئة، لأمير دولة الكويت، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب خلالها عن خالص أمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق وحكومته، بالتقدم والخير والرخاء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول شهر رمضان المبارك

أمير دولة الكويت يعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، والتهنئة، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، دوام التقدم والازدهار والاستقرار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس عبدالفتاح السيسي يهنئ أمير دولة الكويت بحلول شهر رمضان المبارك
خالد عبدالناصر السعداوى

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.

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