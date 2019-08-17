الرئيس يوجه 6 رسائل للشعب المصري أهمها “محدش يقدر ياخد جنيه يحطه في جيبه”

من خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشاريع الزراعية والصناعية أمس السبت، وجه الرئيس “عبدالفتاح السيسي” عدة رسائل للشعب المصرى:

الرسالة الأولى : “إحنا شعب واحد، وكلنا بنحب بلدنا”، و”عايز أسواق زى ما الكتاب بيقول” حيث أكد الرئيس على ضرورة تحرك كل الجهات المنتجة معاً، وبأن جميع الجهات تعمل لصالح البلد وبناء الدولة على الوجه الأمثل.

الرسالة الثانية : “إحنا مش ها نتفق مع التجار على الناس، ولكن ها نتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب”، وذلك بتأكيد الرئيس على ضبط آليات الأسواق وعمل توازن فى السوق المصرى، وكذلك شدد على أهمية تكاتف الجميع، وضبط الأسواق.

الرسالة الثالثة: “ياريت الناس تفتكر أنى مش ضد حد.. لا والله.. أنا ضد الفوضى والإهمال” وشدد سيادته على ضرورة إيقاف الهدر وعدم الانضباط.

الرسالة الرابعة: “إن الأراضي اللي تم الاستيلاء عليها سأحصل على فلوسها كاش”، مؤكداً على أنه لن يتم ترك أى أرض تم الاستيلاء عليها، وعى المحافظين لعدم ترك متر أرض لأى شخص ممن استولوا على أراضى الدولة.

الرسالة الخامسة: والخاصة بمشروع “الصوب الزراعية” والتى اعتبرها فرصة كبيرة لخلق التوازن فى الأسواق، وحذّر من تقنين أراضى كينج ماريوت قائلاً : “متتعملش إلا لما تتعرض عليا”، وأكد سيادته بأنه سيقوم باستعادة بحيرات مصر مثلما كانت، وكذلك العمل على محور موازٍ لمحور 26 يوليو.

الرسالة السادسة: “المساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام” حيث وجه سيادة الرئيس القوات المسلح بحل مشكلة إعاقة مسجد الحركة على طريق محمور المحمودية بالإسكندرية، وكذلك وضع سوق الحضرة خلال يومين.