الرقم الموحد للمرور السعودي 2022، والذي وفرته الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية لجميع مواطني المملكة العربية والمقيمين بها، حرصًا من إدارة المرور العام على التواصل مع المواطنين، لاستقبال الاستفسارات والأسئلة المتنوعة والإجابة عليها، وكذلك لاستقبال البلاغات والشكاوى، ويمكن للمواطنين التواصل مع إدارة المرور لتقديم بلاغ عن حوادث السير والحوادث المرورية في السعودية، كما يمكن التواصل مع الإدارة من خلال زيارة أحد مقراتها الرسمية بداخل المملكة العربية.

الرقم الموحد للمرور السعودي 2022

تقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المميزة لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث توفر الإدارة العديد من خدماتها بصورة إلكترونية، لضمان سهولة حصول مواطني المملكة والمقيمين بها عليها، وتهتم الإدارة بتسهيل طرق التواصل مع المواطنين، فتقدم أكثر من وسيلة للتواصل، ويمكن التواصل مع إدارة المرور في العديد من الحالات منها لتقديم البلاغات عن الحوادث المرورية وحوادث السير، لتقوم الإدارة بالتدخل بصورة عاجلة والعمل على حل المشكلة وإنقاذ حياة المواطنين، ووفرت الإدارة لمواطنين رقم موحد للتواصل، وأعلنت الإدارة بأنه يتم التواصل من خلال الرقم بطريقة مجانية، وذلك من خلال التالي:

رقم مرور الرياض الموحد 0114411111.

رقم مرور العاصمة المقدسة الموحد 0125601411.

رقم مرور المدينة المنورة الموحد 0148364200.

رقم مرور محافظة جدة الموحد 0125600449 أو الرقم 0126716385.

رقم مرور تبوك الموحد 0172382077 أو الرقم 0172382048.

رقم مرور محافظة الطائف الموحد 0127468666.

رقم مرور الحدود الشمالية الموحد 0175321760.

رقم مرور نجران الموحد 0175224404.

رقم مرور عسير الموحد 0172242236.

رقم مرور جازان الموحد 0173177147.

رقم مرور منطقة القصيم الموحد 0163811010.

رقم مرور الشرقية الموحد 0138260111، أو الرقم 0138265088.

رقم مرور الجوف الموحد 0146241646.

طريقة الإبلاغ عن الحوادث المرورية في المملكة العربية

أطلقت الإدارة العامة للمرور رقم موحد خاص باستقبال حالات الإبلاغ عن الحوادث المرورية الواقعة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتتمكن الإدارة من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين، وحل المشكلة الواقعة، وذلك من خلال التواصل مع شركة نجم للتأمين في السعودية، التابعة للهيئة العامة للمرور السعودي، والتي تتعاون مع إدارة المرور لتقديم الخدمات المرورية المتنوعة، واستقبال البلاغات عن الحوادث المرورية وحوادث السير، ويتم التواصل مع شركة نجم للتأمينات من خلال الخطوات التالية: