الزراعة تُعلن أسعار ياميش رمضان بتخفيضات 25% فى 30 منفذ

أعلنت وزارة الزراعة عن طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وذلك مساهمة منها فى تخفيف أزمة فيروس كورونا وتعلن توافر الياميش بجودة عالية وأسعار مخفضة من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعادة الله على الأة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليو بأن هذه التخفيضات الهدف منها التخفيف عن كاهل محدودى الدخل وأن الوزارة تطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن وذلك بجميع منافذ وزارة الزراعة وبتخفيضات تصل إلى 25%.

وقد أعلنت وزارة الزراعة أسعار ياميش رمضان التى تتضمن تخفيضات كبيرة تصل إلى 25% على كل المنتجات ومن أسعار المنتجات المطروحة ما يلى:-

نصف كيلو سوبيا بسعر 25 جنيه.

نصف كيلو زبيب إيرانى بسعر 30 جنيه.

نصف كيلو زبيب مصري بسعر 20 جنيه.

نصف كيلو زبيب مصري فاخر بسعر 30 جنيه.

نصف كيلو فول سودانى بسعر 20 جنيه.

نصف كيلو جوز الهند بسعر 28 جنيه.

ربع كيلو عرق سوس بسعر 13 جنيه.

نصف كيلو نشا بسعر 15 جنيه.

كما تضمنت أسعار منتجات ياميش رمضان عرض المنتجات التالية:-