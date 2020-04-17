Take a fresh look at your lifestyle.


الزراعة تُعلن أسعار ياميش رمضان بتخفيضات 25% فى 30 منفذ

بواسطة سعيد كامل

أعلنت وزارة الزراعة عن طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بتخفيضات كبيرة تصل إلى 25% وذلك مساهمة منها فى تخفيف أزمة فيروس كورونا وتعلن توافر الياميش بجودة عالية وأسعار مخفضة من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعادة الله على الأة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليو بأن هذه التخفيضات الهدف منها التخفيف عن كاهل محدودى الدخل وأن الوزارة تطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن وذلك بجميع منافذ وزارة الزراعة وبتخفيضات تصل إلى 25%.

وقد أعلنت وزارة الزراعة أسعار ياميش رمضان التى تتضمن تخفيضات كبيرة تصل إلى 25% على كل المنتجات ومن أسعار المنتجات المطروحة ما يلى:-

  • نصف كيلو سوبيا بسعر 25 جنيه.
  • نصف كيلو زبيب إيرانى بسعر 30 جنيه.
  • نصف كيلو زبيب مصري بسعر 20 جنيه.
  • نصف كيلو زبيب مصري فاخر بسعر 30 جنيه.
  • نصف كيلو فول سودانى بسعر 20 جنيه.
  • نصف كيلو جوز الهند بسعر 28 جنيه.
  • ربع كيلو عرق سوس بسعر 13 جنيه.
  • نصف كيلو نشا بسعر 15 جنيه.

كما تضمنت أسعار منتجات ياميش رمضان عرض المنتجات التالية:-

  • 400 جرام قمر الدين “جودى” بسعر 25 جنيه.
  • 400 جرام قمر الدين “مركز البحوث” عالى الجودة بسعر 45 جنيه.
  • نصف كيلو قراصيا بسعر 30 جنيه.
  • نصف كيلو مشمشية بسعر 38 جنيه.
  • كيلو بلح الشام بشعر 25 جنيه.
  • كيلو بلح عينات بسعر 20 جنيه.
  • كيلو بلح ساكوتى بسعر 15 جنيه.
سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

موعد رمضان 2020 فلكياً في مصر و السعودية فلكياً

أخبار مصر

لكل الموظفين.. اعرف بالتفصيل جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2020

أخبار مصر

موعد إجازة شم النسيم في مصر 2020

أخبار مصر

خطوة بخطوة وأنت في البيت.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2020

أخبار مصر

“الآن” موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg للاستعلام عن فاتورة التليفون…

أخبار مصر

كيفية التسجل في مبادرة أهالينا لدعم العمالة الغير منتظمة من خلال الرابط الرسمي للموقع

أخبار مصر

الجنيه يستقر.. تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس 16 أبريل 2020

أخبار مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أبريل 2020

أخبار مصر

عن عمر يناهز 75 عاما.. وفاة الفنان أحمد دياب

أخبار مصر

استعلم الآن| فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020 وخطوات الاستعلام عبر الموقع…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.