الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بعد تتويجه بطلا للكونفيدرالية الأفريقية

هنأ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى نادي الزمالك أعضاء ولاعبين بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، مشيدا بالأداء الطيب والمتميز والروح العالية والتي أدى بها النادي الأبيض المباراة، بما يعبر ويعكس قوة وعزيمة الفريق وإصراره على الفوز وإرضاء الجماهير العريضة التي وراءه.

رسالة الرئيس السيسي للزمالك

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لجماهير الزمالك التي وقفت بجانب الفريق وساندته حتى اللحظات الأخيرة وتحقيق الفوز العظيم على نهضة بركان المغربي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان

انتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان ضمن إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بهزيمة الفريق المغربي 5 – 3 بضربات الترجيح، إذ فاز اليوم في الوقت الأصلي من المباراة نادي الزمالك (1 – 0)، في الوقت الذي خسر فيه الأبيض مباراة الذهاب بنفس النتيجة لصالح الفريق المغربي (0 – 1).