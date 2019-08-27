الكيلو بخمسة جنيه ..الإسعاف تقرر رفع رسوم خدمات النقل 150%

قررت هيئة الإسعاف المصرية رفع رسوم خدمات النقل للحالات المرضية الغير طارئة داخل المحافظة الواحدة بالإضافة الى النقل بين المحافظات ،فيما استمر نقل جميع الحالات الطارئة ونقل الأطفال المبتسرين والحالات المرضية التي يتم التنسيق لها بين المستشفيات الحكومية بالمجان.

125 جنيه قيمة نقل حالة مرضية داخل المدينة

وقد أعلنت هيئة الإسعاف عن زيادة رسوم خدمات النقل للحالات غير الطارئة داخل المحافظة الواحدة لتصل الى 125 جنيه بدلا من 50 جنيه بزيادة قدرها 150% على الا تتجاوز المسافة 25 كيلو متر ،بالإضافة الى رفع زمن ساعة الانتظار لتصل الى 100 جنيه بدلا من 50 جنيه بزيادة قدرها 100%.

وهذا جدول يوضح الأسعار الجديدة للنقل الحالات المرضية غير الطارئة داخل المحافظة:

م المسافة بالكيلو متر التكلفة بالجنيه 1 من 1-25 كيلو متر 125 جنيه 2 من 26-50 كيلو متر 250 جنيه 3 من 51-100 كيلو متر 500 جنيه 4 من 101-150 كيلو متر 750 جنيه 5 من 151-200 كيلو متر 1000 جنيه 6 من 201-250 كيلو متر 1250 جنيه 7 من 251-300 كيلو متر 1500 جنيه

الكيلو بخمسة جنيه قيمة النقل بين المحافظات

كما قررت أيضا هيئة الإسعاف زيادة رسوم النقل بين المحافظات المختلفة من 2 جنيه لكل 1 كيلو متر ليصل الى 5 جنيه للكيلو متر بزيادة قدرها 150% بحد اقصى 5000 جنيه للحالة،كما زادت خدمة المصاحبة للحالة المرضية من منزل لمنزل داخل المدينة ليصل الى 500 جنيه بدلا من 100 جنيه بواقع 400%.

قيمة تأجير أسطوانات الأكسحين للمواطنين

كما أشار قرار هيئة الإسعاف ان قيمة التامين لأسطوانة الأكسحين 2700 جنيه تسترد عند استرجاع الأسطوانة فى الموعد المحدد وقيمة إعادة تعبئة أسطوانة الأكسحين 100 جنيه بدلا من 50 جنيه وان قيمة غرامة التأخير 50 جنيه عن كل يوم تأخير بعد اليوم العاشر.