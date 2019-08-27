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الكيلو بخمسة جنيه ..الإسعاف تقرر رفع رسوم خدمات النقل 150%

كتب وحيد فراجفي آخر تحديث
الكيلو بخمسة جنيه ..الإسعاف تقرر رفع رسوم خدمات النقل 150%

قررت هيئة الإسعاف المصرية رفع رسوم خدمات النقل للحالات المرضية الغير طارئة داخل المحافظة الواحدة بالإضافة الى النقل بين المحافظات ،فيما استمر نقل جميع الحالات الطارئة ونقل الأطفال المبتسرين والحالات المرضية التي يتم التنسيق لها بين المستشفيات الحكومية بالمجان.

125 جنيه قيمة نقل حالة مرضية داخل المدينة

وقد أعلنت هيئة الإسعاف عن زيادة رسوم خدمات النقل للحالات غير الطارئة داخل المحافظة الواحدة لتصل الى 125 جنيه بدلا من 50 جنيه بزيادة قدرها 150% على الا تتجاوز المسافة 25 كيلو متر ،بالإضافة الى رفع زمن ساعة الانتظار لتصل الى 100 جنيه بدلا من 50 جنيه بزيادة قدرها 100%.

وهذا جدول يوضح الأسعار الجديدة للنقل الحالات المرضية غير الطارئة داخل المحافظة:

مالمسافة بالكيلو مترالتكلفة بالجنيه
1من 1-25 كيلو متر125 جنيه
2من 26-50 كيلو متر250 جنيه
3من 51-100 كيلو متر500 جنيه
4من 101-150 كيلو متر750 جنيه
5من 151-200 كيلو متر1000 جنيه
6من 201-250 كيلو متر1250 جنيه
7من 251-300 كيلو متر1500 جنيه

الكيلو بخمسة جنيه قيمة النقل بين المحافظات

كما قررت أيضا هيئة الإسعاف زيادة رسوم النقل بين المحافظات المختلفة من 2 جنيه لكل 1 كيلو متر ليصل الى 5 جنيه للكيلو متر بزيادة قدرها 150% بحد اقصى 5000 جنيه للحالة،كما زادت خدمة المصاحبة للحالة المرضية من منزل لمنزل داخل المدينة ليصل الى 500 جنيه بدلا من 100 جنيه بواقع 400%.

قيمة تأجير أسطوانات الأكسحين للمواطنين

كما أشار قرار هيئة الإسعاف  ان قيمة التامين لأسطوانة الأكسحين 2700 جنيه تسترد عند استرجاع الأسطوانة فى الموعد المحدد وقيمة إعادة تعبئة أسطوانة الأكسحين 100 جنيه بدلا من 50 جنيه وان قيمة غرامة التأخير 50 جنيه عن كل يوم تأخير بعد اليوم العاشر.

رسوم نقل المرضى بين المحافظات

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عن الكاتب

وحيد فراج

كاتب وصحفى مصري ، من مواليد عام 1988 ،خريج كلية إعلام جامعة القاهرة ، أهتم بالشأن العالمي عامة والشأن الإسلامي والعربي خاصة.. أعشق دراسة التاريخ لنستفيد من الماضي في فهم الحاضر وبناء المستقبل.

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