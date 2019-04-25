الصحة : منع استخدام السرنجات العادية 10 سم او اقل وتعميم سرنجات ذاتية التدمير في 2020

ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، أنه تم صدور قرار من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وهو منع استخدام السرنجات العادية 10 سم أو أقل منها، والمنع نهائيا وباتاً، والعمل على توفير السرنجات ذاتية التدمير، وذلك ينفذ في منتصف شهر يونيو 2020، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة للمواطن وتقليل العدوى بفيروس c، وفي إطار خطة مبادرة 100 مليون صحة لمنع انتقال الأمراض المعدية، كما أن مصر تحتاج سنوياً بحوالي 2 مليار دولار من السرنجات ذاتية التدمير والتي تكون بديلا للسرنجات العادية التي منعتها وزارة الصحة المصرية، وبالتالي فإن هناك فرص استثمارية كبيرة في السرنجات ذاتية التدمير بعد استبدال السرنجات العادية بها.

قرار منع استخدام السرنجات العادية

حيث عرضت وزيرة الصحة في المؤتمر المنعقد الامس الأربعاء فرص استثمارية بحضور رجال أعمال وحضور وزيرة الاستثمار ورجل الأعمال العماني شهاب علوي، حيث عرضت الوزيرة مجالات مختلفة لجذب الاستثمارات الدوائية ومن بينها السرنجات ذاتية التدمير بعد بعد أن تكون بدل السرنجات العادية ومحاليل الغسيل الكلوي والفلاتر والقفازات الجراحية، حيث انه يتم منع استخدام السرنجات العادية في منتصف يوليو من عام 2020.

السرنجات ذاتية التدمير

كما يعتبر الكثير من الأطباء أن استخدام السرنجات ذاتية التدمير في الحقن هى الملاذ الآمن للقضاء على الكثير من الأمراض، ومنع انتشار العدوى، كما أن منظمة الصحة العالمية تسعى الى تعميم استخدام السرنجات ذاتية التدمير ومنع استخدام السرنجات العادية في عام 2020.

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