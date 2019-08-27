السفارة الألمانية بالقاهرة تُعلن عن وظائف شاغرة بالقسم العلمي والاقتصادي

أعلنت سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عن طلب توظيف موظف أو موظفة في القسم العلمي والاقتصادي على موقعها الإلكتروني الرسمي، بشرط إجادة اللغة الألمانية إجادة تامة، وأن التوظيف مفتوح إلى يوم 29 أغسطس من الشهر الجاري، وحدد الوظيفة بدوام كامل، وتكون مهام الموظف البحث في الصحف العربية والتقييم لها والبحث في سبل تطوير التعليم العالي، وكتابة الرسائل باللغة العربية والإنجليزية والألمانية وإليك التفاصيل.

شروط توظيف السفارة الألمانية بالقاهرة

تكون مهام الموظف كالتالي:

المراسلات مع السلطات المصرية.

مسئول عن المواعيد والخدمات داخل السفارة.

مرافقة ودعم المتحدث العلمي والاقتصادي.

متابعة الاجتماعات وإعداد محتوى قوي لها.

كتابة الرسائل باللغة العربية والإنجليزية والألمانية.

متابعة الصحف العربية.

البحث في مجالات الاقتصاد والبيئة.

يمكن الإطلاع على مزيد من الشروط على موقع السفارة الألمانية

البحث في سُبل تطوير التعليم العالي.

الخبرة المطلوبة

إجادة اللغة العربية والإنجليزية والألمانية كتابة وتحدث.

درجة جامعية ويُفضل حملة الماجستير والدكتوراه.

خبرة في كتابة التحليلات العلمية.

إجادة التعامل مع الحاسوب وبرامج الأوفيس.

القدرة على التنظيم.

المرونة في العمل.

الاستعداد للتدريب المستمر.

حُسن الخلق وحُسن التعامل مع الآخرين.

التمتع باللياقة الصحية.

الرواتب مجزية.

العمل للمصريين وغير المصريين بشرط وجود تصريح عمل وإقامة سارية الصلاحية.

يُرجى التقديم قبل يوم 29 أغسطس على الايميل ” [email protected] ” ولابد من إرفاق السيرة الذاتية والشهادات والخبرة المهنية وشهادة حسن السير والسلوك قبل المدة المحددة، علمًا بأنه لا يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.