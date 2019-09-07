السفير المصري في المغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي المصري بالمغرب







نقلًا عن السفير المصري في المملكة المغربية ، أشرف إبراهيم، نشرت صحيفة “الوطن” المصرية، تفاصيل وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم، الذي كشف أن الوفاة كانت نتيجة تعرضه للسكتة القلبية، واشار السفير إلى ان السلطات المغربية المختصة تقوم بإجراء تشريح معمق للجثمان في معملها المركزي بالدار البيضاء ، وأكد على أنه لا يوجد شبهة جنائية بالوفاة، بقوله: “كل الشواهد تدل على أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية”.







تفاصيل عن شهود عيان

وذكر السفير إبراهيم ما قاله أحد الشهود العيان أن العالم المصري أبو بكر عبد المنعم كان يشعر بضيق تنفس قبل نقله للمستشفى قريب من محل إقامته، ليتوفى هناك.







وكان زميل تونسي للعالم المصري المتوفى أكّد أن الأخير كان قد تناول عصير البرتقال وثم بعدها أخبرهم أنه يشعر بالتعب، وعلق السفير على هذا القول بقوله: ” إنه “يشربه يوميا”، وإن المجموعة المشاركة كافة تناولت العشاء قبلها بيوم في أحد المطاعم وكلها مجموعة من العرب”.

الجدير بالذكر أن العالم المصري عبد المنعك كان متواجدًا في المغرب للمشاركة في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب، وذكرت وسائل إعلام مغربية أن عبد المنعم “سبق له المشاركة في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل”.







وبحسب السفير المصري في المغرب من المقرر ان يتم نقل جثمان العالم أبو بكر عبد المنعم إلى مصر يوم الإثنين او الثلاثاء ليوارى الثرى مثواه الأخير .