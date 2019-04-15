السكة الحديد : إطلاق قطار المفاجآت في شم النسيم إلى احدي المدن الساحلية … ننشر التفاصيل

يحتفل كافة المواطنين في مصر بيوم شم النسيم أواخر الشهر الجاري وبالتحديد يوم 29 أبريل الجاري، واحتفالاً بتلك المناسبة ، أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس اشرف رسلان بأن السكة الحديد سوف تقوم تشغيل قطار مفاجآت يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019، لمشاركة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بيوم شم النسيم.

موعد تشغيل قطار المفاجآت يوم شم النسيم 29 أبريل 2019:-

أشار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بأن قطار المفاجآت سوف ينطلق من محطة مصر برمسيس في تمام الساعة 5.45 صباحاً، حيث سيتجه ذلك القطار إلى احدي المدن الشاطئية بالوجه البحري.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد بأن القطار سوف يعود في ذات اليوم طبقاً لجداول التشغيل، وتبلغ سعر تذكرة قطار المفاجآت 15 جنيه خلال رحلتي الذهاب والعودة للفرد و10 جنيهات للأطفال .

وكشف رئيس هيئة السكة الحديد بأن هذا الأجراء تقوم به هيئة السكة الحديد بصفة سنوية من أجل الترفيه على جمهور المسافرين احتفالاً بتلك المناسبة التي يحتفل بها كافة المواطنين في مصر.

وأوضح بأن قطار المفاجآت يتكون من 10 عربات درجة ثانية مميزة وأن تذكرة قطار المفاجآت لا يجوز السفر بها على أي قطار أخر، وسوف تلغي التذكرة فى حالة قيام المواطن بالسفر على قطار أخر.

كما ان التذكرة المباعة لا ترد في حالة عدم استعمالها ولن يتم السماح بالسفر على قطار المفاجآت إلا لمن يحمل تذاكر قطار المفاجأت وإلا سوف يحصل منه أجرة السفر كاملة بالإضافة إلى المصاريف الإضافية.

← آخر خبر: