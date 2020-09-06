وزير السياحة والآثار يعلن عن كشف أثري في سقارة

السياحة والآثار تعلن عن اكتشاف 13 تابوت مغلق في بئر عميق بسقارة منذ 2500 سنة

كشفت وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف توابيت مغلقة منذ 2500 عام في بئر عميق بمنطقة آثار سقارة، وتفقد الاكتشاف الجديد كلٌ من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وزير السياحة والآثار يحرص على النزول لقاع اليئر لتفقد الاكتشاف

حرص الدكتور خالد عناني على تفقد أعمال الحفر من خلال النزول لقاع البئر مع الدكتور مصطفى وزيري، وذلك في إطار التمهيد للمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الاكتشاف الجديد، وقام الوزير بتوجيه الشكر لكافة العاملين في الموقع نظراً لعملهم في ظروف صعبة بجانب التزامهم بالإجراءات الوقائية.

أبرز المعلومات حول الاكتشاف الجديد

أشارت الدراسات المبدئية إلى كون التوابيت مغلقة منذ دفنها في البئر، وقامت بإيضاح عدد من المعلوماتعلى النحو التالي:

اكتشاف 13 تابوت مغلق.

من المرجح أن يتم اكتشاف المزيد من التوابيت في النيشات بجوار البئر والتي تم فتحها والعثور على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.

التوابيت مغلقة منذ 2500 عام.

ستشهد الأيام المقبلة جهود تحديد هوية ومناصب أصحاب التوابيت بالإضافة إلى عددها الإجمالي.

وزارة السياحة ستعمل على تدشين حملة ترويجية للكشف الأثري

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تدشين حملة ترويجية للاكتشاف الأثري الجديد من خلال منصات التواصل الاجتماعي، على أن تشهد الأيام المقبلة نشر أول الأفلام الترويجية الخاصة بالكشف الجديد، والجدير بالذكر أن السنوات الماضية شهد إعلان الوزارة عن اكتشاف أثري في منطقة سقارة، ويعتبر الاكتشاف الجديد الأضخم منذ اكتشاف خبيئة العساسيف وذلك من حيث عدد التوابيت.