السيستم شغال 100% على التابلت وشكوي طلاب أولي ثانوي من الأحياء و”سمكة البطلي”

أدي طلاب أولي ثانوي امتحان مادة الأحياء صباح اليوم على أجهزة التابلت وكان “السيستم شغال 100%” فى امتحان اليوم عكس اليوم الأول فى اللغة العربية، وقد بدأ امتحان الأحياء فى التاسعة صباحاً وانتهى فى العاشرة والنصف، وقد اشتكي بعض الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة امتحان الأحياء مؤكدين أنه “فى مستوي زويل” ويحتاج لتفكير عميق والأسئلة لم تكن مباشرة وأن كتاب المدرسة مع الطالب لم يكن مفيداً إلا للطالب المتمكن الفاهم لجزئيات المنهج.

وجاء امتحان الأحياء عبارة عن 17 سؤال معظم الأسئلة غير مباشرة وأن هناك سؤال عن “سمكة البلطي” جاء كل اختياراته غير صحيحة وأحدث ارتباك لدي الطلاب، وجاءت الامتحانات مختلفة على أجهزة التابلت وبعضها جاء بترتيب مختلف والوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة لا يتيح للطلاب الغش، وتعقد امتحانات نهاية العام لطلاب أولي ثانوي بالنظام الجديد “التابلت” لتقيس مستوي فهم الطلاب لنواتج التعلم وليس الحفظ، وتقدم لها 650 ألف طالب وطالبة وهى امتحانات أساسية يترتب عليها نجاح أو رسوب الطالب وتجري نظام الكتاب المفتوح، ويجب على الطالب الحصول على 50% فى كل مادة للنجاح فى والانتقال للصف الثاني.

وقد ظهرت بعض المشاكل الطفيفة فى بعض المدارس التى لم تلتزم بتعليمات الامتحان التى وجهتها الوزارة بعدم فتح أي صفحة على التابلت بخلاف الامتحان فقط، وناشدت الوزارة لجميع الطلاب عدم فتح أي صفحة أخري على التابلت إلا الامتحان فقط، ومن يفعل ذلك يلغي امتحانه فوراً، ويؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية امتحان الأحياء إلكترونياً خلال الفترة الثانية التى تبدأ فى الواحدة ظهراً بالمدارس الحكومية المجهزة.

وكان “السيستم” قد تعطل فى أول أيام امتحان نهاية العام لطلاب أولي ثانوي على التابلت فى مادة اللغة العربية يوم أمس واتجهت معظم المدارس للحل البديل وهو الامتحان الورقي وأشارت الوزارة بأن سبب العطل كان مشكلة بسيطة فى محرك الامتحانات خاصة فى الأكواد وتم التعامل معها وحلها وتمكن 130 ألف طالب من أداء الامتحان إلكترونياً فى اللغة العربية والباقي ورقياً.