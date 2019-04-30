السيسي في عيد العمال | “أول لما بلاقي حد وزنة زيادة بقول ده مش شغال”

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أثناء الاحتفال بعيد العمال وصرح في حديثة أنه “عندما أرى شخص وزنة زائد أعلم بأن هذا الشخص لا يعمل بجد” وسط مرح الكثيرين بالحديث وكلمة الرئيس الذي يدعوا دائما إلى العمل والجد والاجتهاد في كل خطاب.

وقال الرئيس السيسي أن العمل لا يقصد به الصلاة فقط مستعينا “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ” حيث أنه عندما تقود سياراتك فهذا يعتبر عمل وأن الله سيحاسبنا على كل أعمالنا وأن العمل يشمل كافة سلوكيات الحياة ومنها سلوك المواطنين.

الصناعة الوطنية

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الصناعة الوطنية وحاجة الدولة الي توسيع قاعدة الاعتماد على الصناعة الوطنية معبرا بأن مصر تستورد مستلزمات الانتاج من الخارج بالمليارات وناشد رجال الأعمال بضرورة الاعتماد على المكون المحلي .

اهتمام الدولة بالتعليم والصحة

أكد الرئيس السيسي على اهتمام الدولة بالتعليم والصحة واستخدم قوله مازحا بخطورة الوزن الزائد قائلا “لما بلاقي حد وزنة زائد بقول ده مش شغال” ووجه الرئيس النصائح للمواطنين بضرورة الحفاظ على صحتهم لكي يستطيعون القيام بأعمالهم بشكل جيد.

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