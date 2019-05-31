السيسي يؤدي مناسك العمرة اثناء تواجده بالمملكة بعد القمة العربية

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صوراً للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وهو يؤدي مناسك العمرة اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء القمة العربية التي دعا لها الملك سلمان لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة والتي شارك بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واتجه الرئيس السيسي لأداء مناسك العمرة مستغلاً تواجده في المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وتوجه مباشرة لأداء العمرة.

صور الرئيس السيسي في الحرم

ننشر لكم صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحرم أثناء تأدية مناسك العمرة أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء القمة العربية مع زعماء العرب والتي كانت في غاية الأهمية لمناقشة أمور هامة حول التعديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة:

استقبال الرئيس السيسي في الحرم

استقبل المصريين المعتمرين الرئيس السيسي في الحرم وقاموا بالتقاط الصور معه أثناء تأدية العمرة، في الأيام الأخيرة والجمعة الأخيرة في رمضان.

السيسي يستقبل رئيس وزراء باكستان

قال السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيستقبل عمران خان رئيس وزراء باكستان في مقر اقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكة المكرمة، وذلك لمناقشة بعض الأمور الهامة، ومن المتوقع أن يعود السيسي لجمهورية مصر العربية غدا بعد الانتهاء من أداء العمرة وزيارة رئيس وزراء باكستان.