السيسي يحذر قوى الشر: لو طلبت تفويض هينزل ملايين.. ويطمئن المواطنين: ولا داعي للقلق

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحفاظ على سلامة واستقرار الوطن مصر ، ومنبها على الجميع أنه يجب عليهم الالتزام بالقانون والنظام العام وأنه ضد أي فوضى وتخريب للبلاد وأنه وقت طلبه تفويضا من المصريين سينزل الناس بالملايين لتفويضه، قائلا: «يوم ما هطلب التفويض هينزل الملايين».







السيسي للمصريين: لا داعي للقلق

وأضاف الرئيس السيسي واصفا أرض الكنانة مصر بأنها بلد له مكانة عظيمة بين دول العالم بشعبها ولا يمكن أن يخدع المصريين قلة، قائلا: «لا داعي للقلق»، مؤكدا أن مصر وطن قوي وآمن بأبنائه المصريين، وأشار إلى أن الإعلام والصحافة لهما دور عظيم في تنمية وتوعية المواطنين في مصر.







عودة الرئيس السيسي من الولايات المتحدة

يذكر أن شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الرابعة السبعين (74)، باجتماعات عالية المستوى ومع رؤساء دول عدة وحكوماتها، إذ إن الرئيس السيسي ألقى كلمة وبيان مصر أمام الجلسة العامة ، والتي تعد أرقى وأرفع محفل في العالم مختص بالسياسية، وشملت كلمة السيسي موقف مصر تجاه الكثير من الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجال مكافحة الإرهاب سواء كان بالفكر أو السلاح وتنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

الترحيب بوصول الرئيس السيسي

كما التقى السيسي في لقاءاته بزعماء ورؤساء دول لقاءات ثنائية ومع حكوماتها، لبحث سبل التبادل والتباحث واتفاق وجهات النظر في شطى المجالات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما حظى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترحيب كبير لدى وصوله مصر.