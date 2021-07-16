السيسي ينتصر للشعب.. قرار جمهوري حول إجازة عيد الأضحى 2021 يُسعد المصريين

بواسطة إسلام عوض
إجازة عيد الأضحى

جميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية ينتظرون إجازة عيد الأضحى لقضاء وقت ممتع مع أسرهم وأبنائهم وزوجاتهم، وكان الجميع في بداية الأمر يعوّل على أن تكون إجازة العيد طويلة لقضاء أطول فترة ممكنة مع أسرهم، وترويحاً على أنفسهم من هموم الحياه.

قرار جمهوري حول إجازة عيد الأضحى 2021 يُسعد المصريين

ولكن خابت آمالهم أول أمس حينما أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن تبدأ الإجازة يوم عرفة وتنتهي بانتهاء الأسبوع، وكانوا يتمنون أن تكون أجازة عيد الأضحى المبارك على غرار إجازة عيد الفطر والتي شملت الأسبوع كاملاً.

ولكن اليوم انتصر الرئيس السيسي لجموع الشعب المصري بتعديل إجازة مواعيد إجازة عيد الأضحى 2021، لتبدأ يوم السبت 17 يوليو وتنتهي يوم 24 يوليو السبت بعد القادم، وبهذا تكون أجازة العيد ثمانية أيام بقرار الرئيس وليست 6 أيام كما قرر رئيس الوزراء في وقت سابق.

وكل عام وجميع الشعب المصري بخير وسلام، ونسأل الله أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركة.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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