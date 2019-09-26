السيسي يوجه تحذيرا شديد اللهجة: لن أقبل بفرض الأمر الواقع في سد النهضة

أصبح سد النهضة وتبعياته من التحديات بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد أنه لا يمكن لأي دولة أن تتعرض لمخاطر كما تعرضها لنقص المياه، إلا إذا كانت دولة ضعيفة، وشدد على أنه لا بد من وجود مفاوضات مع الجانب الإثيوبي مشددا أنه لن يتم فرض الأمر الواقع على شعب مصر، وننشر التفاصيل هنا.







السيسي يحذر

ووجه الرئيس السيسي تحذيرا شديد اللهجة بأنه لن يكون هناك تشغيل لسد النهضة بفرض الأمر الواقع، لأن هناك مصدرا آخر غير نهر النيل للمياه، موضحا أن مساحة مصر منها 95% صحراء ، وأي نقص في المياه أو أضرار سيكون لها بالغ التأثير المدمر على شعب مصر قائلا: «مسئوليتنا أمن الشعب المصري».

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السيسي يستشهد بالعراق

واستشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث عن المياه بدولة العراق التي كان يصلها ما يقرب من 100 مليار متر مكعب من المياه، وما آلت إليه الآن إذ يصلها نحو 30 مليار متر مكعب سنويا.

سد النهضة تحد للمصريين

وأوضح الرئيس السيسي في حواره مع رجال أمريكا المؤثرين داخل المجتمع الأمريكي بأن إقامة سد النهضة هو أحد التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، نتيجة أحداث 2011 ليكون له تأثير كبير على مصر وأبنائها، ولا بد من وجود مفاوضات بين الدولة الإثيوبية ومصر ولكن الأحداث غيبت مصر في هذه الفترة، وهو ما استغله الجانب الإثيوبي.







المصريون يدفعون الثمن

وأضاف الرئيس السيسي: “المصريون يدفعون ثمن ضعف الدولة المصرية في فترة بناء وإقامة سد النهضة، وسوف يدفعه الأجيال القادمة”، مشيرا أن مصر ليست ضد التنمية وما تريده هو الحياة الكريمة ولكن ليس على حساب المصريين فلدينا تحديات نخوضها ولن نقبل الإضرار بمصر وأبنائها.

حصة مصر من المياه

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنه لا يمكن أن تُضَر مصر فيجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، وتم الاتفاق مع إثيوبيا على أسلوب ملء خزان السد، إنما حتى الآن اللجان الفنية لم تتمكن من الوصول لاتفاق في هذا الأمر.

وقال إنه يجب الحفاظ علي حصة مصر من المياه، وقد اتفقنا مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري على أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر، مشيرا إلى أن مصر تواجه التحدي الأكبر في نقص المياه نتيجة الزيادة السكانية.