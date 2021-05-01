الصحة: التعاقد علي 14 مليون جرعة من لقاحي سبوتنيك وجونسون

كشفت وزارة الصحة والسكان، آخر جهودها في توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد لتطيعم أكبر عدد ممكن من المواطنين حسب توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعاقدت علي توريد نحو 14 مليون جرعة من لقاحات جديد إلي مصر لتطعيم المواطنين والفئات المستحقة باللقاح، مشيرا إلي أن الصحة تعاقدت علي توريد 10 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي و4 مليون من لقاح جونسون آن جونسون.

تحويل أموال اللقاحات

وأوضح مجاهد أنه تم تحويل المبالغ المالية الخاصة بتحويل 10 ملايين لقاح سبوتنيك الروسي لإتمام التعاقد، مشيرا إلي أن الـ 4 ملايين جرعة جونسون آند جونسون المتعاقد عليها ستصل إلي مصر في الربع الأخير من العام الجاري أي بحلول شهر سبتمبر المقبل.

إنشاء أضخم مجمع لتطعميات لقاح كورونا

وأوضح مساعد وزر الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن مصر نجحت في إنشاء أكبر وأضخم مجمع لتطعيم لقاح كورونا والمقام في منطقة أرض المعارض والذي يتكون من بطاقة عيادات يصل عددها نحو 96 عياد بالإضافة إلي مكان انتظار يسع نحو 500 مواطن للذين يرغبون في الحصول علي لقاح كورونا كما يستوعب استقبال يصل إلي 10 آلاف مواطن للتطعيم بشكل يومي.

وكشف مجاهد أن المجمع الجديد في أرض المعارض يوفر نحو 200 فرد من التمريض ومثلهم من الأطباء ونحو 200 فرد من مدخلو البيانات إضافة إلي عدد كبير من الأطباء الذين تكون مهمتهم متابعة الحالات والأفراد الذين تقلوا التطعيم.

وقال مساعد وزير الصحة، أنه هناك فريق متكون من 20 فردا سيكون متخصص للتوعية المجتمعية داخل مركز تطعيمات أرض المعارض.