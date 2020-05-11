الصحة العالمية تكشف عن موعد التوصل للقاح كورونا المستجد .. وتفاصيل مهمة عن الذروة في مصر «فيديو»

أجاب الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من الأسئلة الهامة التي تدور في أذهان الناس ليس في مصر وحدها إنما في العالم أجمع، فإنهاء كابوس كورونا واكتشاف لقاح أو علاج له، وطرق انتقاله وانتشاره، وآليات الحماية منه، والتوصل إلى تركيبته الجينية، كل تلك الأسئلة وأكثر لها إجابة في السطور التالية .

فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات التاجية

وأكد الخولي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات، فعلى الرغم من التوصل إلى معلومات هامة خلال مدة 4 شهور وهي مدة قصيرة جدًا، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الآن إلى حقيقة أنه يضعف ويتلاشى مع الوقت، مثل غيره من السلالات المشابهة أم لا .

مصر لم تصل للذروة ويجب توخي الحذر

واضاف استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أنه يتمنى أن يكون قد وصلنا للذروة، إلا أن الوصول إلى الذروة يعني الاستمرار أسبوعين أو ثلاثة يكون فيها انخفاض مستمر في الأعداد المصابة الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر لم تصل لتلك المرحلة بعد، ما يستوجب توخي الحذر والتزام التباعد الجسدي، وتقوية المناعة والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

موعد التوصل للقاح كورونا

وكشف الدكتور أمجد الخولي، عن موعد التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، موضحًا أن هناك العديد من اللقاحات يتم تجربتها، ودخل بعضها إلى المرحلة الثالثة في التجريب، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى الآن إلى لقاح، وليس من المنتظر أن يحدث ذلك في وقت قريب، ومن المرتقب أن يتم الحصول على لقاح فعال في موعد لن يقل عن عام من الآن .