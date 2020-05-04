“الصحة العالمية” تنشر خريطة إصابات فيروس كورونا بمحافظات مصر (وثيقة)

نشر مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، وثيقة، كشف من خلالها عن توزيع إصابات فيروس كورونا بمحافظات مصر حتى الأول من شهر مايو الجاري، إذ تصدرت محافظة القاهرة جميع المحافظات في إصابات الفيروس التاجي “كوفيد -19”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، في مصر، مساء أمس الأحد، إذ بلغ إجمالي عدد الإصابات 6465 حالة، من ضمنهم 1562 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و429 حالة وفاة حتى الآن.

توزيع إصابات فيروس كورونا

وفي سياق الحديث عن توزيع إصابات فيروس كورونا بمحافظات مصر، فقد ذكرت الوثيقة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ترتيب المحافظات على النحو التالي:

القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

القليوبية

المنوفية

دمياط

الأقصر

بني سويف

الغربية

أسوان

قنا

الدقهلية

البحيرة

بورسعيد

الفيوم

البحر الأحمر

الشرقية

كفر الشيخ

أسيوط

المنيا

سوهاج

جنوب سيناء

مطروح

الوادي الجديد

الإسماعيلية

السويس.

مطروح وشمال سيناء

وتذيلت محافظة مطروح قائمة توزيع إصابات فيروس كورونا بمحافظات مصر، إذ جاءت في الترتيب الأخير بين المحافظات، لكن هذا كان قبل أن تُعلن محافظة شمال سيناء عن أول إصابة بها، وفي هذا الوقت كانت منظمة الصحة العالمية قدت اعتمدت الوثيقة قبل أن تدرجها ضمن الترتيب.

وبهذا تكون جميع المحافظات في مصر قد سجّلت إصابات بالفيروس التادي، إذ كانت شمال سيناء دون إصابات، مُنذ بداية الأزمة في منتصف فبراير الماضي، وحتى وقت قريب.