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الصحة العالمية توضح حالة فيروس كورونا كوفيد -19 في مصر

بواسطة محمد الحكيم
الصحة العالمية توضح حالة فيروس كورونا كوفيد -19 في مصر الصحة العالمية توضح حالة فيروس كورونا كوفيد -19 في مصر

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن في مصر يوجد فريق من الخبراء الأجانب لتقييم ما يحدث للاستجابة لفيروس كورونا كوفيد 19. مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الراهنة تتمتع مصر بإجراءات صارمة، ولديها سيناريوهات تختلف حسب تطور الوباء الجديد الذي ينتشر بسرعة.

وأوضح خلال اتصال هاتفي لبرنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء أمس، أن منظمة الصحة العالمية تفرق ما بين البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة، والأخرى القوية التي تواجه الأمراض الوبائية، وانتشار فيروس كورونا كوفيد -19 السريع على مستوى العالم يتطلب تكافل المجتمعات كلها.

ممثل منظمة الصحة العالمية: 85% من المصريين يصابوا بفيروس كورونا بدون ظهور أعراض مع الشفاء

وتابع: “لابد أن يكون هناك بُعد جسدي، وليس بُعد اجتماعي حتى لا ينتشر فيروس كورونا كوفيد -19، وعلى المواطنين المصريين مساعدة الدولة المصرية لاحتواء الفيروس وحتى لا ينتشر.”.

أحدث تقرير بخصوص فيروس كورونا كوفيد 19 في مصر.JPG
أحدث تقرير بخصوص فيروس كورونا كوفيد 19 في مصر

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعرف بأن هناك قلة تقدير في عدد الإصابات في مصر، لأن هناك بعض الاصابات تصاب بالفيروس ولا تحتاج علاج لأن أعراضها خفيفة جدًا والنسبة في مصر تصل إلى نسبة 85%، وهذا ما تم اكتشافه ايجابيًا بعد المسحة، موضحًا أنه على الدول العمل بكافة طاقتها للكشف وعمل تحاليل على من تظهر له الأعراض.

ممثل منظمة الصحة العالمية: الحالات الشديدة من فيروس كورونا يحتاجون تنفس اصطناعي

وأوضح الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن الدولة المصرية حريصة على سلامة مجتمعها المصري، ولو هناك أعداد ضخمة في مصر من فيروس كورونا كوفيد 19 لكان ظهر على المستشفيات لأن الحالات تحتاج إلى تنفس اصطناعي، مشيدًا بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي تعمل ليل نهار على حماية صحة المجتمع المصري.

ولفت النظر إلى أن ما تقوم به مصر من اكتشاف حالات فيروس كورونا كوفيد -19 والحظر للتحركات يؤدي إلى تأخير إصابة وتوسيع انتشار الفيروس وهذا هو اهتمام الحكـومة المصرية في الوقت الحال، موضحًا أن ذلك سيعطي للدولة المصرية قدرة على استيعاب الوباء بدلًا من أن يكون هناك زيادة أفقية للفيروس.


محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007 أنا لا أكتفي فقط بالعمل في الصحافة ونشر الخدمات الصحفية التي تفيد المجتمع في شتى المجالات ولكني أيضًا مترجم ذو خبرة كبيرة بترجمة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات لنقل الثقافات الأخرى إلى العالم العربي وأتمنى دائمًا من الله الرقي والتقدم لشعبي العربي وجميع الشعوب وأن يكون هناك سلام دائم في العالم أجمع.

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