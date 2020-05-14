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الصحة المصرية تعلن خطتها للتعايش مع كورونا المستجد

بواسطة dina badr
وزيرة الصحة المصرية وزيرة الصحة المصرية

أطلقت وزارة الصحة المصرية خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وأكدت الوزارة أن الخطة تضم 3 مراحل، بحيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى بصورة فورية لمدة 28 يوم، والثانية سيتم تنفيذها على مدار ال28 يوم التالية للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية سيتم تنفيذها عقب انتهاء المرحلة الثانية، وستضم عدد من الإجراءات المخففة، تنتهي بصدور قرارات جديدة من منظمة الصحة العالمية، بناء على تقييم المخاطر العالمية.

خطة التعايش مع كورونا

ستقوم وزارة الصحة في المرحلة الثانية بتطبيق إجراءات عامة تشمل الفرز الشفوي والبصري للأشخاص قبل دخولهم للأماكن العامة، مثل: القطارات والمترو والمنشآت، مع ضرورة التأكد من إرتداء الجميع الكمامات الواقفة بمجرد الخروج من المنزل، مع إلزام المولات وأماكن البيع بوضع وسائل تطهير على الأبواب الخارجية لها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الكثافة بداخل تلك المنشآت متوسطة، وأماكن الترفيه مثل: الكافيهات والمسارح والسينمات ستظل مغلقة خلال تلك المرحلة.

الصحة المصرية تعلن خطتها للتعايش مع كورونا
الصحة المصرية تعلن خطتها للتعايش مع كورونا

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة من الخطة المعلنة من وزارة الصحة تضم مجموعة من الإجراءات المخففة، فعلى سبيل المثال: التهوية الجيدة وتجنب التزاحم والتكدس، وتلقي اللقاح الآمن في حال اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، وسيتم ترتيب الأولوية وفقًا لما ستصدره وزارة الصحة والسكان، بجانب التقيد بالاشتراطات الصحية التي أكدت عليها الوزارة وأساليب النظافة العامة، خاصة في الفنادق والمطاعم، مع تنشيط الترصد في حال ظهور حالات جديدة والرصد الروتيني في غير ذلك.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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