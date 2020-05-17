الصحة ترد على أنباء تطبيق الحظر الكامل

انتشر خلال الفترة الأخيرة بيان منسوب لوزيرة الصحة، الدكتورة “هالة زايد”، بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي الكبرى والمواقع الإلكترونية، يفيد بتطبيق حظر كامل بداية من الثلاثاء وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي لوزيرة الصحة إلى الرد على تلك الأنباء، مؤكدًا أن ما تم نشره هي أنباء مفبركة وخالية تمامًا من الصحة.

حقيقة تطبيق حظر كامل

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، الدكتورة “هالة زايد”، خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها منذ قليل، أن ما تم نشره من أنباء حول قيام الوزيرة بالإعلان عن تطبيق حظر تجوال كامل يبدأ من الثلاثاء القادم وحتى انتهاء إجازة العيد هي أنباء مفبركة وعارية تمامًا من الصحة.