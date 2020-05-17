الصحة ترد على أنباء تطبيق الحظر الكامل

انتشر خلال الفترة الأخيرة بيان منسوب لوزيرة الصحة، الدكتورة “هالة زايد”، بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي الكبرى والمواقع الإلكترونية، يفيد بتطبيق حظر كامل بداية من الثلاثاء وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي لوزيرة الصحة إلى الرد على تلك الأنباء، مؤكدًا أن ما تم نشره هي أنباء مفبركة وخالية تمامًا من الصحة.
حقيقة تطبيق حظر كامل
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي لوزيرة الصحة، الدكتورة “هالة زايد”، خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها منذ قليل، أن ما تم نشره من أنباء حول قيام الوزيرة بالإعلان عن تطبيق حظر تجوال كامل يبدأ من الثلاثاء القادم وحتى انتهاء إجازة العيد هي أنباء مفبركة وعارية تمامًا من الصحة.
وأضاف مجاهد خلال تصريحاته، أن مثل تلك القرارات ترجع لاختصاص الحكومة، والتي تقوم باتخاذها بناء على عدد من المعطيات والدراسات التي تقوم بها الجهات المعنية، ليتم الإعلان بعدها عن القرارات النهائية التي تخدم الصالح العالم للمواطن، ولا تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن مثل تلك القرارات، ولكن يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة.
وتقدم المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومرتاده، بطلب ضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها، وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية، والتي ستؤكد صحة أو خطأ المعلومة، كما شدد مجاهد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر الإشاعات.