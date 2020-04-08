الصحة: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في مصر ليصل إجمالي الحالات إلى 1560 حالة، فيما سجلت 9 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 103 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بخروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وفي سياق تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لكورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف “مجاهد” أن جميع الحالات المُسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بـكورونا المستجد في جميع محافظات سوى ما أُعلن عنه، وأنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وفي إطار ذلك تقوم وزارة الصحة بالآتي: