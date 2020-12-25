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الصحة: تسجيل 1133 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 49 حالة وفاة

بواسطة Dweny Foly
وزير الصحة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كشفت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، الإحصائية الخاصة بإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث أعلنت في بيانها لها، عن خروج 511 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بعد خروج الـ 511 المتعافي وصل إلي 108985 حالة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم السبت 26 ديسمبر.

وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تم تسجيل 1133 حالة إصابة جديدة بكورونا ثبتت إيجابيتها بالفيروس في المعامل بالإضافة إلي وفاة 49 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر حتي الجمعة 130126 حالة، من بينهم 108985 حالة تم شفاؤها، و 7309 حالة وفاة.

الصحة تعلن وفيات وإصابات كورونا
الصحة تعلن وفيات وإصابات كوروناالصحة تعلن وفيات وإصابات كورونا
Dweny Foly
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