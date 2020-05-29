الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تقريرها اليومى المحدث عن أخر إحصائيات فيروس كورونا عن اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020 حيث سجلت خروج 152 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من مستشفيات العزل بعدما تلقوا العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة.

كما أكد بيان وزارة الصحة بأن عدد إجمالى الذين تعافوا من فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 5 آلاف و511 حالة، كما بلغ عدد الحالات التى تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية حتى اليوم 6 آلاف و237 حالة من ضمنهم عدد الحالات التى شفيت تماما وعددها 5 آلاف و511 حالة تعافت تماماً وخرجت من مستشفيات العزل.

وسجل تقرير وزارة الصحة اليوم الجمعة رقماً قياسياً فى عدد حالات الإصابة الجديدة وبلغ عددها 1239 حالة أثبتت نتائج التحاليل المعملية إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد، وقد تم اكتشاف هذه الحالات من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تتبعها وزارة الصحة المصرية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، كما بلغ عدد حالات الوفاة اليوم 34 حالة وفاة وهو رقم قياسى جديد لم يسجل من قبل.

وبهذا فإن العدد الإجمالى المسجل فى مصر للمصابين بفيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 22 ألف و 82 حالة إصابة بالفيروس، وقد تم شفاء 5 آلاف و511 حالة من المرض تماماً وخرجوا من مستشفيات العزل، وقد بلغ العدد الإجمالى لحالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم 879 حالة.