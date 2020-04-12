الصحة: تسجيل 13 حالة وفاة و126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى بيان الوزارة الرسمي اليوم الأحد 12 أبريل عن إحصائيات المصابين الجدد وحالات الوفاة والحالات التى تم شفاءها وخروجها من مستشفيات العزل بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بأنه تم تسجيل 126 حالة إصابة جديدة إيجابية بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 13 حالات وفاة جميعهم من المصريين.

كما كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قد أثبتت نتائج التحاليل الخاصة بها أنها جاءت إيجابية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وأن من بينهم شخص واحد أجانب والباقى لأشخاص مصريين من بينهم عائدين من الخارج ومن المخالطين لحالات مصابة من قبل تم الإعلان عنها ضمن إجراءات التقصى والترصد التى تقوم بها وزارة الصحة، وبذلك فقد ارتفع إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس فى مصر إلى 2065 حالة وبهذا تجاوزت عدد الإصابت حاجز الأفين إصابة.

كما صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في تقريرها بأن 29 حالة من المصابين بفيروس كورونا ق خرجت من مستشفى العزل اليوم بعد أن تم شفاءهم تماماً بعد تلقيهم الرعاية الطبية وبذلك يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا 447 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 439 حالة من ضمنهم الحالات التى شفيت تماماً من الفيروس وعددهم 305 حالة.

تقرير وزارة الصحة عن فيروس كورونا الأحد 12 أبريل

بلغ عدد الحالات المصابة الجديدة اليوم 126 حالة، وعدد حالات الوفاة الجديدة اليوم 13 حالة، وعدد الحالات التى شفيت تماما وخرجت من المستشفى اليوم 21 حالة، وبلغ إجمالى عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 589 حالة،وإجمالى عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى اليوم 447 حالة، وإجمالى عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا حتى اليوم 159 حالة،وإجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم 2065 حالة.

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