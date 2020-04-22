Take a fresh look at your lifestyle.


الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة بكورونا

بواسطة سعيد كامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التقرير اليومى المحدث عن أخر مستجدات وإحصائيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عم اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020 حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة أثبتت نتائج التحاليل بأنها إيجابية لفيروس كورونا، كم تم تسجيل 12 حالة وفاة اليوم.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن قد خرج اليوم 65 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي من بينهم 2 أجانب، وذلك بعدما تلقوا الرعاية الطبية الازمة وتمام شفائهم وفقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى اليوم إلى 935 حالة.

كما جاء فى تقرير وزارة الصحة اليومى المحدث بأن عدد الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع ليصل إلى 1270 حالة من بينهم الـ 935 حالة التى تعافت تماماً من الفيروس وخرجت من المستشفيات، وأن عدد الحالات الجديدة المسجلة اليوم وعددها 169 حالة قد اثبتت نتائج التحاليل بأنها إيجابية بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان بأن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم فى مصر بلغ 3659 حالة، من ضمنهم 935 حالة شفيت تماماً وخرجت من المستشفى، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة بالفيروس 276 حالة.

تقرير وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم 18 أبري

  • عدد حالات الإصابة الجديدة اليوم 169 حالة.
  • عدد الحالات التى شفيت من الفيروس اليوم 65 حالة.
  • عدد حالات الوفاة اليوم 12 حالة.
  • إجمالى عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية حتى اليوم بلغ 1270 حالة.
  • إجمالى عدد الحالات التى تعافت حتى اليوم 935 حالة.
  • إجمالى عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا حتى اليوم 276 حالة.
  • إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم 3659 حالة.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

بعد إلغاء صلاة التراويح في المسجد الأفتاء تعلن كيفية أداءها فى المنزل

أخبار مصر

نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 2020 في مصر

أخبار مصر

قرار هام من المصرية للاتصالات We بشأن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

أخبار مصر

التموين تحدد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

أخبار مصر

رسائل تهنئة شهر رمضان 2020 المبارك.. وأحدث صور وبطاقات التهنئة الشهر الكريم

أخبار مصر

“التجديد أو التعديل”.. الحكومة تحسم مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان

أخبار مصر

بسبب أزمة كورونا.. الحكومة تقترح مشروع قانون لضمان بعض التسهيلات المالية للمواطنين…

أخبار مصر

تردد أهم قنوات الكرتون 2020 للأطفال على نايل سات

أخبار مصر

إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع المعاهد وتحديد البديل

أخبار مصر

الصحة: تسجيل 188 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.