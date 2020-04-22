الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة بكورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التقرير اليومى المحدث عن أخر مستجدات وإحصائيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عم اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020 حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة أثبتت نتائج التحاليل بأنها إيجابية لفيروس كورونا، كم تم تسجيل 12 حالة وفاة اليوم.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن قد خرج اليوم 65 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي من بينهم 2 أجانب، وذلك بعدما تلقوا الرعاية الطبية الازمة وتمام شفائهم وفقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى اليوم إلى 935 حالة.

كما جاء فى تقرير وزارة الصحة اليومى المحدث بأن عدد الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع ليصل إلى 1270 حالة من بينهم الـ 935 حالة التى تعافت تماماً من الفيروس وخرجت من المستشفيات، وأن عدد الحالات الجديدة المسجلة اليوم وعددها 169 حالة قد اثبتت نتائج التحاليل بأنها إيجابية بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان بأن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم فى مصر بلغ 3659 حالة، من ضمنهم 935 حالة شفيت تماماً وخرجت من المستشفى، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة بالفيروس 276 حالة.

تقرير وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم 18 أبري