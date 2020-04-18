الصحة: تسجيل 188 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقرير الوزارة المحدث عن يوم السبت الموافق 18 أبريل 2020 بشأن أعداد وفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيث تم تسجيل 188 إصابة جديدة، و 19 حالات وفاة اليوم.

كما أعلنت وزيرة الصحة بأن قد خرج اليوم 55 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي وجميعهم مصريين، وذلك بعدما تلقوا الرعاية الطبية الازمة وتمام شفائهم ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى اليوم إلى 701 حالة.

كما جاء فى تقرير وزارة الصحة اليومى بأن عدد الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع ليصل إلى 980 حالة من بينهم الـ 701 حالة التى تعافت تماماً من الفيروس، وأن عدد الحالات الجديدة المسجلة اليوم وعددها 188 حالة ثد اثبتت نتائج التحاليل إيجابيتها بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان بأن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم فى مصر بلغ 3032 حالة، من ضمنهم 701 حالة شفيت تماماً وخرجت من المستشفى، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة بالفيروس 205 حالة، أكدت الوزيرة بأن الوزارة على أتم الاستعداد بجميع المحافظات لمواجهة الفيروس.

تقرير وزارة الصحة اليوم السبت 18 أبريل عن فيروس كورونا