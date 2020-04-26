الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورنا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التقرير اليومى المحدث عن أخر مستجدات وإحصائيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عن اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020 حيث تم تسجيل 215 إصابة جديدة أثبتت نتائج التحاليل بأنها إيجابية لفيروس كورونا منهم 213 مواطن مصرى و 2 أجانب، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة اليوم.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن قد خرج اليوم 62 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم من المصريين، وذلك بعدما تلقوا الرعاية الطبية الازمة وتمام شفائهم وفقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى اليوم إلى 1176 حالة.

كما جاء فى تقرير وزارة الصحة اليومى المحدث بأن عدد الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع ليصل إلى 1502 حالة من بينهم الـ 1176 حالة التى تعافت تماماً من الفيروس وخرجت من المستشفيات، وأن عدد الحالات الجديدة المسجلة اليوم وعددها 2015 حالة قد اثبتت نتائج التحاليل بأنها إيجابية بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان بأن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم فى مصر بلغ 4534 حالة، من ضمنهم 1176 حالة شفيت تماماً وخرجت من المستشفى، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة بالفيروس 317 حالة.

تقرير وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم 18 أبري