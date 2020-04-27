الصحة: تسجيل 248 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقريرها اليومى المحدث عن أخر إحصائيات وأعداد الإصابات الجديدة وحالات الوفاة والشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عن اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2020.

وقد جاء فى التقرير بأنه تم تسجيل 248 حالة إصابة جديدة جاءت نتائج تحاليلها إيجابية بفيروس كورونا وجميعهم من المصريين، وقد تم اكتشافهم من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تتبعها وزارة الصحة والسكان بإرشادات وتعليمات من منظمة الصحة العالمية، وقد تم تسجيل 20 حالة وفاة اليوم بالفيروس.

وقد ذكر الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والتى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع اليوم إلى 1602 حالة من بينهم 1236 حالة تعافت وشفيت تماما من فيروس كورونا وخرجت بالفعل من مساشفيات العزل.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن خروج 60 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل بعد تمام شفاءهم بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة ليرتفع عدد حالات الشفاء حتى اليوم إلى 1236 حالة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر إلى 4782 حالة، وبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 337 حالة.

تقرير فيروس كورونا عن يوم الثلاثاء 27 أبريل 2020