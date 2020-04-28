الصحة: تسجيل 260 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بكورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التقرير اليومى المحدث عن أخر إحصائيات وأعداد الإصابات الجديدة وحالات الوفاة والشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عن اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020، حيث تم تسجيل 260 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقد جاء فى التقرير بأنه تم تسجيل 260 حالة إصابة جديدة جاءت نتائج تحاليلها إيجابية بفيروس كورونا وجميعهم من المصريين، وقد تم اكتشافهم من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تتبعها وزارة الصحة والسكان بتعليمات من منظمة الصحة العالمية، وقد تم تسجيل 22 حالة وفاة.

وقد كشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام بأن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والتى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع اليوم إلى 1669 حالة من بينهم 1304 حالة تعافت وشفيت تماما من فيروس كورونا وخرجت بالفعل من المستشفى.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن خروج 68 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل اليوم بعد وشفاءهم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع عدد حالات الشفاء حتى اليوم إلى 1236 حالة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 4782 حالة، وعدد حالات الوفاة 337 حالة.

تقرير فيروس كورونا عن يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020