الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التقرير اليومي المحدث عن إحصائيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عن يوم الجمعة 1 مايو 2020 حيث تم تسجيل خروج 79 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل بعد تمام الشفاء وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان بأنه بذلك ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كوروناً تماماً حتى اليوم إلى 1460 حالة، بينما تم تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة 1 مايو وجميعهم مصريين تم اكتشافهم من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تتخذها وزارة الصحة بتعليمات من منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد بأنه تم تسجيل 14 حالة وفاة اليوم ليبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة حتى اليوم إلى 406 حالة وفاة، وبلغت عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 1875 حالة، وبالتالى يبلغ أجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة شفاء و406 حالة وفاة.

إحصائيات فيروس كورونا اليوم الخميس 30 أبريل