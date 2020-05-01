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الصحة: تسجيل 358 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا

بواسطة سعيد كامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التقرير اليومي المحدث عن إحصائيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عن يوم الجمعة 1 مايو 2020  حيث تم تسجيل خروج 79 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل بعد تمام الشفاء وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان بأنه بذلك ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كوروناً تماماً حتى اليوم إلى 1460 حالة، بينما تم تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة 1 مايو وجميعهم مصريين تم اكتشافهم من خلال إجراءات التقصى والترصد التى تتخذها وزارة الصحة بتعليمات من منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد بأنه تم تسجيل 14 حالة وفاة اليوم ليبلغ إجمالى عدد حالات الوفاة حتى اليوم إلى 406 حالة وفاة، وبلغت عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 1875 حالة، وبالتالى يبلغ أجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة شفاء و406 حالة وفاة.

إحصائيات فيروس كورونا اليوم الخميس 30 أبريل

  • عدد الإصابات الجديدة اليوم 358 حالة.
  • عدد حالات الوفاة اليوم 14 حالة.
  • عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفيات اليوم 79 حالة.
  • إجمالى عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية حتى اليوم 1875 حالة.
  • إجمالى عدد حالات الشفاء حتى اليوم 1406 حالة.
  • إجمالى عدد حالات الوفاة حتى اليوم 406 حالة.
  • إجمالى عدد المصابين حتى اليوم 5895حالة.

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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