الصحة تطبق العزل المنزلي لبعض الأسر في تلك المحافظات

صرح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، الدكتور “خالد مجاهد”، أن وزارة الصحة قد اتخذت خلال الساعات الأخيرة قرار بعزل عدد من الأسر في 8 محافظات بمناطق متفرقة، وذلك نتيجة اكتشاف إصابة مجموعة من القاطنين في تلك المناطق بفيروس كورونا المستجد، جاء هذا اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020 خلال التصريحات التي قام بها مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام.

الصحة تطبق العزل المنزلي لبعض الأسر

قررت وزارة الصحة والسكان المصرية عزل عدد من الأسر في مناطق متفرقة ب8 محافظات، وذلك نتيجة إصابة بعض قاطني تلك المحافظات بفيروس كورونا المستجد، وصرح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، الدكتور “خالد مجاهد”، أن المحافظات التي تم عزل الأسر بها هي:

الغربية

بورسعيد

الإسكندرية

المنيا

دمياط

المنوفية

البحر الأحمر

قنا

جاء هذا خلال التصريحات الصحفية التي قام بها مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، الدكتور “خالد مجاهد”.

عدد حالات كورونا في مصر

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية المصرية، فإن مصر قد سجلت الآتي:

إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 865 حالة. إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد 58 حالة. إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد 201 حالة.

جاء هذا خلال البيانات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس الموافق 3 أبريل 2020، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد للوقاية من أزمة انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19”.