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الصحة تعلن آخر مستجدات كورونا في مصر وإجمالي أعداد المتعافين حتى الآن

بواسطة dina badr
آخر مستجدات كورونا في مصر آخر مستجدات كورونا في مصر

نشرت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت الموافق 16 مايو 2020 أنباء حول خروج 151 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل، عقب إتمام شفاؤهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبالتالي وصل إجمالي المتعافين في مصر منذ بداية الأزمة إلى 2950 حالة.

آخر مستجدات كورونا في مصر

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ومستشار وزيرة الصحة والسكان، الدكتور “خالد مجاهد” اليوم خلال تصريحاته، أن إجمالي أعداد المتعافين حتى الآن من فيروس كورونا المستجد قد ارتفع إلى 2950 حالة، كما وصلت أعداد الحالات التي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية إلى 3526 حالة، هذا وسجلت مصر اليوم 491 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين حتى الآن إلى 11719 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة اليوم 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 612 حالة وفاة حتى الآن، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن كافة الحالات الإيجابية، وفقًا لتحاليل المعامل، تم نقلها إلى مستشفيات العزل، لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

آخر مستجدات كورونا في مصر
آخر مستجدات كورونا في مصر

للتواصل مع الوزارة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن الوزارة تقوم بتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين وتوضيحها والإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالأزمة الحالات، وما يجب تطبيقه من إجراءات احترازية من خلال الخط الساخن:

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كما أكد كذلك على اهتمام الوزارة برفع مستوى استعدادها لمواجهة الأزمة في جميع المحافظات، وذلك من خلال متابعة تطورات الموقف باستمرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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