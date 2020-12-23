الصحة تعلن المحافظات الأعلي والأقل إصابة بفيروس كورونا

كشفت وزير الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، المحافظات الأعلي والأقل في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقا لآخر التقارير حتي تاريخ أمس 22 ديسمبر 2020

وكشفت زايد، خلال مؤتمر لها اليوم الأربعاء بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والذي عقد للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي كورونا ،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

قائمة المحافظات الأعلي والأقل إصابة بكورنا

وحسب وزير الصحة جاءت قائمة المحافظات الأعلي والأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد بالترتيب من الأعلي إصابة بالفيروس إلي الأقل ، حيث جاءت القاهرة والجيزة والإسكندرية في قائمة الأعلي إصابة والوادي الجديد وجنوب سيناء والإسماعيلة كأقل المحافظات، وجاء ترتيب المحافظات علي النحو التالي:

القاهرة 31.7%

الجيزة 9.6%

الإسكندرية 8.2%

القلوبية 5.9%

البحيرة 5.1%

الغربية 4.0%

الفيوم 3.9%

المنيا 3.7%

المنوفية 3.2%

كفر الشيخ 2.8%

سوهاج 2.2%

أسيوط 2.2%

السويس 1.9%

الشرقية 1.9%

بنى سويف 1.7%

أسوان 1.7%

بورسعيد 1.6%

قنا 1.5%

الأقصر 1.3%

الدقهلية 1.2%

دمياط 1.2 %

مطروح 0.9%

البحر الأحمر 0.7%

الإسماعيلية 0.6%

جنوب سيناء 0.5%

الوادى الجديد 0.4 %

إصابات فيروس كورونا اليوم

وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، آخر تطورات وأرقام الإصابات في المحافظات.

وكشفت زايد إن ال24 ساعة الماضية بلغ عدد الإصابات بالمحافظات نحو 911 حالة، و42 حالة وفاة، بارتفاع 123 حالة مرة واحدة عن أرقام الثلاثاء التي سجلت 788 حالة إصابة و37 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، حسب وزير الصحة في المؤتمر، 127 ألف إصابة، و7000 حالة وفاة، وعلى مدى أكثر من 10 أشهر ونصف، منذ ظهور أول حالة في مصر.

وعرضت وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلي أن اللقاحات ستوزع حسب الفئات الأولي للحصول عليها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن قبلهم الطواقم الطبية ومستشفيات الصدر المتعاملين بشكل مباشر مع حالات الإصابة بفيروس كورونا والأطقم الطبية عامة.

إجرءات جديدة بعد زيادة عدد الإصابات

وفي ضوء الاستعدادات للزيادة المتوقعة في أعداد الحالات الفترة المقبلة، كشفت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 364 مستشفى مجهزة مستعدة للتعامل مع حالات كورونا، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، بالإضافة إلى توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات بجميع المحافظات.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون ومساعدة السلطات في مواجهة الفيروس.