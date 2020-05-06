الصحة تعلن: خروج 85 حالة من مستشفيات العزل لترتفع حالات الشفاء إلى 1815 حالة

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 85 حالة تعافي وخروج من المستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحي، وأضافت الوزارة بأن جميع الحالات تحمل الجنسية المصرية، وذلك بعد توفير الرعاية الصحية اللازمة وتماثلهم التام للشفاء تبعاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، لتعلن الوزارة بذلك عن ارتفاع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1815 حالة.

خالد مجاهد يعرض آخر مستجدات كورونا في مصر

ومن جانبه قام الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الوزراة، بتوضيح ىخر تطورات فيروس كورونا المستجد حيث صرح بالآتي:

إجمالي الحالات التي تماثلت تماماً للشفاء بلغ 1815 حالة.

إجمالي الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها المعملية من إيجابية لسلبية بلغ 2314 حالة.

عدد الحالات المؤكد إصابتها التي تم تسجيلها اليوم بلغ 387 حالة.

عدد حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم بلغ 17 حالة وفاة.

إجمالي عدد الإصابات في مصر 7588 حالة.

إجمالي حالات الوفاة في مصر 469 حالة وفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد على أن الحالات يتم توفير الرعاية الطبية اللازمة تبعاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية واتباعاً لبروتوكولات العلاج المتعارف عليها، في حين أشار إلى أن الوزارة بدأت في معالجة الحالات الحرجة عن طريق استخدام بلازما المتعافين، وعلى الجانب الآخر أوضح أنه يتم نقل الحالات التي بدأت في التعافي إلى نزل الشباب والمدن الجامعية لحين مثولهم تماماً للشفاء.

الصحة ترفع من استعداداتها وتؤكد متابعتها المستمرة للموقف وتطوراته

وأكدت وزارة الصحة رفعها لكافة استعداداتها في ظل متابعتها المستمرة للموقف، حرصاً على فاعلية وسرعة التصرف حال حدوث أي مستجدات تستدعي التدخل الفوري، وأضافت الوزارة بأن الخط الساخن المخصص (105 أو 15335) يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين فيما يخص الامراض المعدية عامةً وفيروس كورونا المستجد COVID-19 خاصةً.