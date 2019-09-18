الصحة تعلن عن ضبط 1128 طنًا و533 كيلو جراماَ من الأغذية الفاسدة

صرحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أنها تمكنت من ضبط نحو 1128 و533 كيلو جرام من الأغذية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الأدمي، موضحة أن المضبوطات عثر عليها خلال حملة قام بها قطاع الطب والوقائي والممثلة في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على قطاعات الأغذية في محافظتي الجيزة والبحيرة وذلك خلال اليومين الماضيين.







وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن الحملات التي شنتها الوزارة خلال الأيام الماضية جاءت بناء على التوجيهات الصادرة من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والتي شددت على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من جودة الغذاء وصلاحيته، بالإضافة إلى التأكد من العمال بهذه لمنشآت على شهادات صحية بخلوهما من الأمراض، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الحملات الرقابية بصفة مستمرة وذلك لضمان الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف مجاهد أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد تلك المنشآت الغذائية المخالفة، موضحاً أن الفترة المقبلة سيتم فيها توجيه الحملات إلى سلاسل السوبر ماركت والمقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المصانع الغذائية بهدف الحص على صحة المواطنين.







ومن جانبه قال الدكتور علاء عيد مستشار وزيرة الصحة للشؤون الوقائية المتوطنة إلى أنه تم ضبط نحو 1128 و533 كيلو جرام من الأغذية المنتهية الصلاحية، وهي عبارة عن فول مدمس وزيت زيتون وملح طعام وعلب صلصة ومكسبات طعم… وغيرها، مشيراً إلى أنه تم سحب نحز 34 عينة مختلفة من الأغذية وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها.