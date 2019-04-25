الصحة تقرر منع استخدام السرنجات العادية بشكل نهائي

في إطار أهتمام وزارة الصحة بصحة المواطنين، ولمنع انتشار العدوي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد قد أصدرت قراراً بمنع استخدام السرنجات العادية 10 سم أو أقل بشكل نهائي، واستبدالها بالسرنجات ذاتية التدمير ، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، كأحد مكتسبات مبادرة 100 مليون صحة في القضاء على فيروس سي وحصاره ولمنع أنتشار أية أمراض معدية بين المواطنين في مصر.

وأشار الدكتور خالد مجاهد بأن مصر تحتاج نحو 2 مليار سرنجة ذاتية التدمير سنوياً، ولهذا فإن من الضروري الاستثمار في ذلك المجال من أجل تلبية احتياجات السوق وتوفير مخزون استراتيجي من تلك السرنجات ذاتية التدمير.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بأن قرار وزيرة الصحة القاضي بمنع استخدام السرنجات العادية بمختلف أحجمها واستبدالها بالسرنجات ذاتية التدمير سيكون اعتباراً من منتصف شهر يونيو لعام 2020.

وفي ذات السياق عقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اجتماعاً مع المستثمر العماني شهاب علوي وفاطمة علوي بديوان عام وزارة الصحة من أجل بحث ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية ، حيث عرضت وزيرة الصحة أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في مجال الصحة وهي مجالات المستلزمات الطبية مثل السرنجات ذاتية التدمير والقفازات الجراحية والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي والغسيل البريتوني وفلاتر الغسيل الكلوي.

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