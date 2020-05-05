“الصحة” تكشف عن إحصائية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إحصائية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، إذ سجلت 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 7201 حالة مصابة، وتسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 452 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في بيانها، بخروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

إحصائية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في البيان، إحصائية الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مصر، وذلك على النحو التالي:

عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع إلى 2224 حالة.

1730 متعافين من المرض حتى الآن.

388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

7201 إجمالي الإصابات حتى الآن.

452 إجمالي حالات الوفاة حتى الآن.

1730 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

إجمالي الإصابات

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا وصل إلى 7201 حالة إصابة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنها تواصل رفع استعداداتها في المحافظات، وتتابع أولاً بأول ما يحدث بشأن فيروس كورونا المستجد، كما اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.