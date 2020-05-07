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“الصحة” تنشر آليات تفعيل الحجر المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا

بواسطة أحمد سعيد
آليات تفعيل الحجر المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا تعرف على آليات تفعيل الحجر المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا

“آليات تفعيل الحجر المنزلي.. كيف نُطبقها حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا؟”، سؤال جال في خاطر الكثيرين في ظل تفشي الفيروس التاجي حول العالم، خصوصًا أن الإصابات به تأخذ شكلا تصاعديًّا في أغلب الدول.

وكشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن هذه الآليات عند إصابة أي مواطن بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، أو حتى إذا اشتبه في إصابته بالفيروس، وهي جميعها آليات وإجراءات قد أعلنتها الوزارة من قبل من خلال بياناتها المتتالية عن مستجدات الفيروس، مستندة في ذلك إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية.

آليات تفعيل الحجر المنزلي

ونشرت وزارة الصحة والسكان، مُجددًا، أبرز آليات تفعيل الحجر المنزلي للمشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت على النحو التالي:

  • فتح النوافذ لتوفير تهوية جيدة.
  • تعقيم الأسطح التي يجري استخدامها باستمرار، مثل: مقابض الأبواب.
  • عدم المخالطة مع أفراد الأسرة.
  • الاعتذار عن عدم استقبال الزيارات.
  • عدم مشاركة أدوات الطعام مع أي أحد.
  • استخدام أدوات أحادية الاستخدام بقدر المستطاع.
  • التواصل عبر التطبيقات الذكية مع الآخرين.
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وفي سياق نشر آليات تفعيل الحجر المنزلي للمشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، كانت وزارة الصحة والسكان كشفت في بيان لها يوم الخميس، 7 مايو 2020، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، إذ سجلت 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس التاجي، ليصل الإجملي إلى 7981 حالة إصابة، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 482 حالة وفاة.

وأفاد بيان وزارة الصحة والسكان بخروج 72 مصابًا بـ“كوفيد -19″، من مستشفيات العزل وكذلك الحجر الصحي، جميعهم من المصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1887 شخصًا.

أحمد سعيد

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