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الصحة توضح حقيقة قيام فرق تابعة لها بالمرور على المنازل والكشف عن كورونا

بواسطة dina badr
وزيرة الصحة المصرية وزيرة الصحة المصرية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة أنباء حول قيام فرق من وزارة الصحة بالمرور على المنازل وإجراء تحاليل واختبارات للمواطنين بغرض الكشف عن كورونا بمقابل مادي، وأن الفرق تستخدم شعار واسم وزارة الصحة المصرية، وقد نفت وزارة الصحة صحة ذلك، مؤكدة أنه لا علاقة لها بتلك الفرق على الإطلاق.

حقيقة إرسال فرق للكشف عن كورونا

أكدت وزارة الصحة والشكان المصرية، أنه لا علاقة لها بالفرق التي تجري تحاليل واختبارات للمواطنين بغرض الكشف عن كورونا بمقابل مادي، والتي تستخدم شعار الوزارة، مؤكدة على المواطنين ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالأخبار التي يتم تداولها، وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم عن مستجدات كورونا، أنه قد خرج اليوم 79 مصاب بالفيروس من مستشفيات العزل، وذلك بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

الكشف عن كورونا في مصر
الكشف عن كورونا في مصر

بيان وزارة الصحة

أعداد المصابين اليوم 358 حالة جديدة
إجمالي أعداد المصابين 5895 حالة
أعداد المتعافين اليوم 79 حالة
إجمالي أعداد المتعافين 1460 حالة
عدد الحالات التي تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية 1875
عدد الوفيات اليوم 14 حالة
إجمالي الوفيات 406 حالة

التعامل مع حالات الاشتباه

أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التأكد من صحة الأنباء قبل نشرها للمواطنين، وفي حالة الاشتباه في أي من حالات الإصابة، يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية:

  • 105
  • 15335

ويمكنكم كذلك الاتصال على الأرقام السابقة للتأكد من أي معلومات تتعلق بكورونا وحالات الإصابة، وكذلك متابعة آخر أخبار الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من كورونا والأمراض المعدية.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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