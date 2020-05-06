“الصحة” تُعلن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر: وفيات وإصابات

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، إذ سجلت 387 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ليصل الإجمالي إلى 7588 إصابة حتى الآن، فيما سجلت 17 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 469 حالة وفاة.

وأفاد بيان وزارة الصحة بخروج 85 من المصابين بالفيروس التاجي من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، بعد تلقيهم رعاية طبية شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي المتعافين حتى اليوم إلى 1815 حالة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وذلك على النحو التالي:

2314 عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية

1815 حالة تعافت من المرض.

387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس.

17 حالة وفاة جديدة.

469 إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

7588 إجمالي عدد المصابين بالفيروس حتى الآن.

رعاية المصابين بالفيروس

وفي سياق الحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، فقد قال متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس في مستشفيات العزل، وكذلك في الحجر الصحي، تخضع جميعها للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار بيان وزارة الصحة والسكان، إلى رفع الاستعدادات في المحافظات المختلفة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد أي فيروسات، كما أن أن الوزارة خصصت منذ بداية انتشار الفيروس الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين.