الصحة تُلزم المواطنين بتناول 6 خضروات وفواكه لتقوية المناعة ضد كورونا

تقوم وزارة الصحة بتوعية المواطنين من خلال منشورات توعوية من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وطالبت الوزارة المواطنين بالالتزام بهذه المنشورات التوعوية وتنفيذها.

وقد نشرت وزارة الصحة منشور توعوى حددت فيه الوزارة مجموعة من الخضروات والفواكه تفيد فى تقوية الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد وطالبت الوزارة المواطنين بتناولها يومياً، وبعض هذه الخضروات والفواكه تحتوى على فيتامين A المقوى للمناعة، وبعضها يحتوى على فيتامين C .

أولاً: مجموعة الخضروات التى تحتوى على فيتامين A هى الطمطام وحزر، والفلفل الرومى والألوان، والبطاطا وقرع العسل.

ثانياً: الفواكه الغنية بفيتامين c هى البرتقال واليوسفى، والفرواةل والجوافة، والكيوى والليمون.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت منشور سابق بالأطعمة والمشروبات التى تقوى المناعة ومنها:

أولا: طبق السلكة والتى تتكون من الخضار الطازج والتى تتكون من الطماطم والفلفل الأحمر، والفلفل الأصفر، والجزر، والخيار والجرجير والخس، والفجل والبصل، والبنجر.

ثانياً: العسل البيض، حيث ان تناولملعقة واحدة من العسل على كوب ماء على الريق يرفع المناعة وينقى الهواء فى الجهاز التنفسي.

ثالثاً: كوب من عصير البرتقال بالجزر، حيث ان اجزر غني بفيتامين A البرتقال غني بفيتامين C لتقوية المناعة وحماية الجسم من المراض المعدية وأهمها هذه الأيام فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.