الصحة: دواء الملاريا الأقرب لعلاج كورونا.. وإنتاج 200 ألف عبوة منه مايو المقبل

كشفت العديد من التقارير داخل وزارة الصحة عن بدء بعض الشركات في المهن الطبية في إتناج مستحضر يقوم بعلاج فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في ضوء جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين منه خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الدولة إلى اكشتاف علاج يعالج فيروس كورونا في الفترة المقبلة.

الصحة تكشف عن علاج جديد لفيروس كورونا

وتحدث الدكتور عوض جبر، رئيس شركة المهن الطبية التي ستقوم بانتاج المستحضر الطبي قائلا إن الشركة ستقوم بالانتهاء من إنتاج 200 ألف جرعة من الدواء الذي يساعد في علاج الملاريا خلال شهر مايو المقبل، مع أن يعقبها بعض الجرعات الإضافية، خاصة في ظل اقتراب العقار من أن يصبح هو العلاج الرسمي لعلاج فيروس كورونا الجديد.

وأوضح أن علاج الملاريا اقترب بشكل كبير أن يكون هو العلاج الرسمي لعلاج فيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي اقتربت من إعلانه في علاج فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف أنه يؤثر بشكل كبير على فيروس كورونا ويقوم بتدميره وإبعاده عن جسم الإنسان.

وتسعى وزارة الصحة والحكومة المصرية إلى حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا الجديد من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها مد فترة حظر التجوال بين المواطنين خلال الفترة المقبلة حتى يوم 23 أبريل، على أن يتغير موعد الحظر ليكون من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.