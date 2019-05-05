الطقس الاثنين 6 مايو | هيئة الأرصاد الجوية تُؤكد شديد الحرارة بمناطق لطيف بمناطق أخرى .. إليكم تفاصيل البيان

يوم الاثنين 6 مايو والذي قد يُحتمل أنه أول أيام شهر رمضان حيث أن كتابة تلك السطور هي قبل تحديد الرؤية رسمياً من قبل دار الإفتاء المصرية، وتماشياً مع مواكبة موقع ” كلمة ” لتقارير هيئة الأرصاد الجوية المصرية الرسمية بشكل فوري ودائم، ننقل لكم دائماً تفاصيل التقرير فور صدوره .

فلقد صدر عن هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الاثنين 6 مايو 2019 بمصر، يحمل حالة من التباين بمستويات درجات الحرارة بمصر من منطقة جغرافية لأخرى، وعليه سوف ننقل إليكم بشكل كامل تفاصيل درجات حرارة الاثنين 6-5-2019 كما ورد عن تقرير هيئة الأرصاد عبر السطور التالية .

تفاصيل طقس الاثنين 6 مايو 2019

حيث أشار التقرير الخاص بطقس يوم الاثنين 6 مايو 2019 بمصر، أن مناطق الساحل الشمالي تشهد حالة من ميل درجات الحرارة للارتفاع وان لم تصل إلى الحد المرتفع، أما العاصمة والوجه البحري والصعيد فالحرارة تتميز بالشدة والارتفاع الواضحين، ثم تسود أجواء لطيفة معتدلة للغاية من الإسكندرية حتى الحدود الغربية .

فبالمتابعة لتفاصيل بيان هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة الاثنين 6 مايو، تراوحت الدرجات بشمال البلاد من 24 حتى 26 درجة مئوية عند مستويات ليست شديدة بالحرارة وان كانت تميل لها .

أما القاهرة وتخوم منطقة الوجه البحري، فوجد أن درجات الحرارة تميل للشدة لتتراوح من 26 حتى 36 درجة مئوية لتبلغ ذروتها بالقاهرة .

وعن مناطق الصعيد فتراوحت درجات الحرارة الاثنين حسب البيان من 39 حتى 41 درجة مئوية، مُسجلة مستويات قياسية تجاوزت الأربعين .

وبمناطق مصر الغربية شاملة محافظة الإسكندرية تراوحت الدرجات يوم الاثنين من 22 حتى 23 درجة مئوية ليسود فعلياً طقس لطيف للغاية .