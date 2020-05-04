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الطقس ودرجات الحرارة في مصر الثلاثاء 5 مايو 2020 ( انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة )

بواسطة محمد عبد الرازق
حالة الطقس حالة الطقس في الفترة المقبلة

اعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية عن البلاد ستشهد حالة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة لمعظم انحاؤ الجمهورية ليوم الثلاثاء 5-5-2020 م الموافق 12 رمضان 1441 هـ .

ويتوقع خبراء الطقس لحلة الطقس نهاراً ان تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة وتكون رعدية أحياناً على الوجه البحري , بينما تكون الامطار متوسطة رعيدة احياناً مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية, لبنما رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء.

خلال ساعات الليل يكون هناك نشاط للرياح وطقس بارد على القاهرة والوجه البحري, وعلى السواحل الشمالية طقس بارد ونشاط رياح وأمطار خفيفة الى متوسطة , فيما يكون الطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

تتأثر البلاد بإمتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط , ونشاط رياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحرين الابيض المتوسط والاحمر , يتوقع ان تكون حالة المتوسط مضطرب وارتفاع الموج بين 2.5 و 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية , فيما يكون البحر الاحمر حالته بين معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج بين 2 و 2.5 متر والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة لأهم المدن والمحافظات في مصر :

القاهرة : العظمى 26 والصغرى 16

الاسكندرية : العظمى 22 والصغرى 17

مطروح : العظمى 19 والصغرى 16

العريش : العظمى 22 والصغرى 16

كاترين : العظمى 20 والصغرى 14

شرم الشيخ : العظمى 32 والصغرى 24

الغردقة : العظمى 33 والصغرى 23

اسيوط : العظمى 31 والصغرى 18

الأقصر : العظمى 36 والصغرى 24

اسوان : العظمى 37 والصغرى 25

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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