العبد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات والياميش بنسبة 10% عن العام الماضي

مع اقتراب شهر رمضان الكريم وارتفاع الطلب على الحلوى بكافة أنواعها، اجتمع مجلس إدارة شعبة الحلويات فى غرفة القاهرة التجارية، لمناقشة وضع السوق والأسعار للموسم الجديد والذي يشمل شهر رمضان وعيد الفطر، وقال صلاح العبد أمين الصندوق بالغرفة التجارية ورئيس شعبة الحلويات، أن أسعار الحلويات هذا الموسم من المتوقع أن تقل عن العام الماضى بنسبة 10%، بسبب ثبات سعر الصرف بالنسبة للدولار، وكذلك تراجعه خلال الشهرين الماضيين، وأيضا بسبب ثبات واستقرار أسعار بعض مكونات الإنتاج.

الحلويات المتوقع انخفاض أسعارها

وقال العبد فى تصريحات صحفية، أن الحلويات السادة مثل البسبوسة والكنافة والأنواع الشرقية من المتوقع انخفاض أسعارها، بينما الأصناف التى تدخل فى صناعتها المكسرات المستوردة، فقد تكون بنفس أسعار العام الماضى، ولن تنخفض أسعارها.

وأضاف العبد أن زيادة أسعار الدقيق لا تكون مؤثرة بشكل ملحوظ، بينما المكسرات هى المكون الأكبر وأى زيادة أو نقصان فى أسعارها يترتب عليه زيادة ونقصان بالمنتج.

أما عن أسعار الياميش، قال صلاح العبد، إن المعروض من الياميش مرتفع مقارنة بالعام الماضى، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض بعض الأنواع بنسبة 10%، مضيفا أنه لا توجد بيانات حول حجم استيراد الياميش.

كما أعلن العبد عن إقامة 5 إلى 6 معارض فى مناطق متفرقة بالقاهرة وبتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 15% وذلك بمشاركة شعبة المواد الغذائية والدواجن والبقالة بعدد قرابة 30 شركة.

وجدير بالذكر أن مصر تستهلك حوالي 16 مليون طن قمح سنويا، ومقدار ما تنتجه ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويتم توفير الباقى عن طريق الاستيراد.

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