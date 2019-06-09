العرّاب أحمد خالد توفيق والذكرى 57 لميلاده

أحمد خالد توفيق والملقب ب “العرّاب” هو مؤلف مصرى وطبيب استشارى لأمراض الباطنة، تخصص فى أدب الخيال العلمى والفانتازيا، بدءاً من سلسلته الشهيرة “ما وراء الطبيعة” ومروراً بسلسلة “فانتازيا” وسلسلة “سفاري”، كما ذاع صيته برواية الجماهيرية “يوتوبيا” التى تم ترجمتها إلى عدة لغات أجنبية، واشتهر أحمد خالد توفيق كذلك بكتاباته الصحفية سواء فى مجلة الشباب أو جريدة التحرير، وكذلك نشط فى مجال الروايات المترجمة وخاصة روايات الرعب، وقد توفى “أحمد خالد توفيق” فى الثانى من أبريل عام 2018 بأزمة قلبية مفاجئة.

ميلاد أحمد خالد توفيق

ولد “العرّاب” بمحافظة الغربية مدينة طنطا، فى العاشر من يونيو عام 1962 ميلادية وتخرج من كلية الطب عام 1985م، وحصل على الدكتوراة وعمل كطبيب استشارى بقسم أمراض الباطنة المتوطنة فى كلية الطب بجامعة طنطا.

حياة أحمد خالد توفيق ومسيرته

بدأ “توفيق” مسيرته العملية بسلسلة “ما وراء الطبيعة” عام 1992 التابعة للمؤسسة العربية الحديثة، والتى اشتهرت آنذاك بروايات الكاتب الكبير “نبيل فاروق” مثل سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل وغيرها.

ثم واصل “أحمد خالد توفيق” سلسلة روايات حازت على إعجاب واستحسان الجماهير فى كافة أرجاء الوطن العربي، بخلاف ترجمته لروايات أجنبية عالمية.

مؤلفات الدكتور “أحمد خالد توفيق”

سلسلة ما وراء الطبيعة.

سلسلة فانتازيا

سلسلة سفارى

سلسلة روايات عالمية للجيب (مترجمة)

سلسلة رجفة الخوف (مترجمة)

سلسلة www.

رواية “يوتوبيا”

رواية “السنجة”

رواية “مثل إيكاروس”

رواية “فى ممر الفئران”.

رواية المغامرات “شآبيب”.

عديد من المجموعات القصصية مثل “قوس قزح” و “عش ولا تقل للموت لا” و”أنت لا تساوى كلب” و “الآن نفتح الصندوق”، “7 وجوه للحب”، “عقل بلا جسد”، “الغرفة رقم 207، “زغازيغ”، وغيرها من المجموعات القصصية الرائعة.

وفاة أحمد خالد توفيق

توفى الدكتور أحمد خالد توفيق فى مستشفى الدمرداش عن عمر يناهز ال 55 عاماً فى 2 ابريل 2018 بسبب أزمة صحية مفاجئة.