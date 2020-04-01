“العزل 14 يوما”.. رسالة مهمة من وزيرة الصحة للمصريين العائدين من الخارج

وجهت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد رسالة مهمة جدا للمصريين العائدين من الخارج والذين خالطوا بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك ضمن التزام الوزار بحماية المواطنين من خلال العديد من الإجراءات والوقائية والاحترازية التي تسعى من خلالها الوزارة الحد من انتشار الفيروس داخل مصر.

هالة زايد توجه رسالة للمصريين العائدين من الخارج

وقالت هالة زايد في رسالة لكافة المصريين العائدين من الخارج والذين قاموا بالاختلاط مع حالات لديها الفيروس بالفعل بضرورة الالتزام بما نصته عليه الوزارة من إجراءات والتزامات خلال الفترة الحالية، وهي العزل في المنازل لمدة 14 عشر يوما حرصا عليهم وعلى أسرهم من تلقي عدوى فيروس كورونا الجديد، وهو ما تسعى إليه الوزارة الحد بشكل كبير من انتشار المرض داخل مصر.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت التحاليل عليها أنها مصابة بفيروس كورونا الجديد، مع وفاة 5 حالات من الذين كانوا مصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوصة من قبل وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة من اجل حماية أنفسهم من تلقي عدوى الفيروس.

وتبذل الدولة مجهودا كبيرا في الوقت الحالي من أجل وقاية المواطنين من التعرض لذلك الفيروس الذي اجتاح العالم وتفشى بشكل كبير وسط المواطنين في ظل سرعة انتقال العدوى من شخص لآخر، وهو ما جعله واحد من أقوى وأصعب الأمراض التي يواجهها العالم في الوقت الحالي.